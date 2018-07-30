Вакула: будем делать выводы, разбирать ошибки. Футбол
После матча, автор единственного гола в ворота «Десны» Владислав Вакула, дал комментарий каналу «Футбол».
- Проиграли 1:4. Какое настроение после такого поражения?
- Сыграли неудачно. Тяжело было, с дороги устали. Но всё равно это не оправдание. Будем делать выводы, разбирать ошибки, идти дальше.
- У тебя настроение, наверное, немного лучше. Всё-таки первый гол в высшей лиге.
- Для меня важнее чтобы команда постоянно выигрывала, а гол - то такое.
- Тем не менее, может уже такая появиться уверенность, что я могу на этом уровне играть, забивать мячи.
- Буду стараться показывать лучшую игру. Как будем идти дальше. Будем прогрессировать. Увидим.
- Потом был ещё один момент. Ты сам себе его создал, но немного не попал.
- Почти получилось забить второй раз. Но не хватило немного мастерства, наверное. Но ничего будем стараться.
- Сейчас что нужно сделать, чтобы на матч с «Юргорденом» выйти со свежей головой?
- Прежде всего, нам нужно хорошо восстановиться, разобрать ошибки и больше их не допускать. Это самое главное.
- Как сам думаешь, может и в Лиге Европы дебютируешь через несколько дней?
- Как тренер скажет, так и будет.
- В каком режиме команда проводила эту неделю?
- Мы прилетели, у нас была восстановительная тренировка, а сегодня утром зарядка. Тренировок, по сути, не было.
- Это оказало своё влияние?
- Я думаю да.
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