Вакула: будем делать выводы, разбирать ошибки. Футбол

После матча, автор единственного гола в ворота «Десны» Владислав Вакула, дал комментарий каналу «Футбол».

- Проиграли 1:4. Какое настроение после такого поражения?

- Сыграли неудачно. Тяжело было, с дороги устали. Но всё равно это не оправдание. Будем делать выводы, разбирать ошибки, идти дальше.

- У тебя настроение, наверное, немного лучше. Всё-таки первый гол в высшей лиге.

- Для меня важнее чтобы команда постоянно выигрывала, а гол - то такое.

- Тем не менее, может уже такая появиться уверенность, что я могу на этом уровне играть, забивать мячи.

- Буду стараться показывать лучшую игру. Как будем идти дальше. Будем прогрессировать. Увидим.

- Потом был ещё один момент. Ты сам себе его создал, но немного не попал.

- Почти получилось забить второй раз. Но не хватило немного мастерства, наверное. Но ничего будем стараться.

- Сейчас что нужно сделать, чтобы на матч с «Юргорденом» выйти со свежей головой?

- Прежде всего, нам нужно хорошо восстановиться, разобрать ошибки и больше их не допускать. Это самое главное.

- Как сам думаешь, может и в Лиге Европы дебютируешь через несколько дней?

- Как тренер скажет, так и будет.

- В каком режиме команда проводила эту неделю?

- Мы прилетели, у нас была восстановительная тренировка, а сегодня утром зарядка. Тренировок, по сути, не было.

- Это оказало своё влияние?

- Я думаю да.