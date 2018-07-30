"Атлетико" подписало за 70 млн евро игрока "Монако". Футбол

Тома Лемар перебрался с Лазурного берега в столицу Испании

Фото: en.atleticodemadrid.com

Полузащитник сборной Франции, чемпион мира-2018 Тома Лемар официально стал футболистом мадридского "Атлетико".

Клуб презентовал летнего новичка на специальной пресс-конференции, которую созвали на домашней арене "матрасников" - Ванда Метрополитано".

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— Atl?tico de Madrid (@Atleti) 30 июля 2018 г.

22-летний француз подписал 5-летний контракт с мадридцами, а его трансфер обошелся "Атлетико" в 70 млн евро.

Лемар будет выступать за "матрасников" под 11 номером.

В минувшем сезоне Лемар провел в составе "Монако" в чемпионате Франции 30 матчей и отметился двумя результативными ударами.


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