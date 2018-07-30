"Атлетико" подписало за 70 млн евро игрока "Монако". Футбол
Тома Лемар перебрался с Лазурного берега в столицу Испании
Полузащитник сборной Франции, чемпион мира-2018 Тома Лемар официально стал футболистом мадридского "Атлетико".
Клуб презентовал летнего новичка на специальной пресс-конференции, которую созвали на домашней арене "матрасников" - Ванда Метрополитано".
??? ? ?Revive la presentaci?n de Thomas Lemar en im?genes!— Atl?tico de Madrid (@Atleti)
???
https://t.co/Ltlsq6btci
??
https://t.co/HGXoPJfhSO #A?paAtleti #BienvenidoLemar pic.twitter.com/H6iTrY0cur 30 июля 2018 г.
22-летний француз подписал 5-летний контракт с мадридцами, а его трансфер обошелся "Атлетико" в 70 млн евро.
Лемар будет выступать за "матрасников" под 11 номером.
В минувшем сезоне Лемар провел в составе "Монако" в чемпионате Франции 30 матчей и отметился двумя результативными ударами.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
30.07.2018 20:58