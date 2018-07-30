Новостей.COM ⇒ Спорт

"Атлетико" подписало за 70 млн евро игрока "Монако". Футбол Тома Лемар перебрался с Лазурного берега в столицу Испании Фото: en.atleticodemadrid.com Полузащитник сборной Франции, чемпион мира-2018 Тома Лемар официально стал футболистом мадридского "Атлетико". Клуб презентовал летнего новичка на специальной пресс-конференции, которую созвали на домашней арене "матрасников" - Ванда Метрополитано". ??? ? ?Revive la presentaci?n de Thomas Lemar en im?genes!

??? https://t.co/Ltlsq6btci

?? https://t.co/HGXoPJfhSO #A?paAtleti #BienvenidoLemar pic.twitter.com/H6iTrY0cur — Atl?tico de Madrid (@Atleti) 30 июля 2018 г. 22-летний француз подписал 5-летний контракт с мадридцами, а его трансфер обошелся "Атлетико" в 70 млн евро. Лемар будет выступать за "матрасников" под 11 номером. В минувшем сезоне Лемар провел в составе "Монако" в чемпионате Франции 30 матчей и отметился двумя результативными ударами.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.