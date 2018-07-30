"Барселона" продает за 300 млн евро права на название "Ноу Камп", - СМИ. Футбол
Это cоставляет 50% от стоимости реконструкции стадиона
Чемпион Испании – футбольный клуб "Барселона" хочет продать права на название домашней арены - "Ноу Камп", сообщает Marca.
Согласно источнику, сумма сделки составит 300 млн евро.
При этом издание уточняет, что в настоящий момент у руководства каталонского клуба нет договора с каким-либо из инвесторов. Возможно, соглашение будет заключено к началу 2019 года.
Стоит отметить, что в апреле стало известно, что "Барселона" достигла договорённости с городским советом по реконструкции легендарной спортивной арены. Стоимость работ составит 600 млн евро. Проект включает в себя обновления не только самой чаши стадиона, но и прилегающей к "Ноу Камп" инфраструктуры.
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30.07.2018 20:58