УПЛ определится с датой матча Мариуполь - Динамо после отбора Лиги Европы

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 4 тура Чемпионата УПЛ сезона 2018/19 годов.

4 ТУР

10 августа (пятница)
"Олимпик" - "Львов" 19:00

11 августа (суббота)
"Шахтер" - "Ворскла" 19:30

12 августа (воскресенье)
"Александрия" - "Арсенал-Киев" 17:00
"Карпаты" - "Заря" 17:00
"Черноморец" - "Десна" 19:30

Дата проведения матча "Мариуполь" - "Динамо" будет определена позже с учетом результатов выступления ФК "Мариуполь" в квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА и в соответствии с положениями п. 11 ст. 9 Регламента соревнований УПЛ.

Напомним, 2 августа "Мариуполю" предстоит ответный поединок против "Юргордена". Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с "Бордо" или "Вентспилсом" (9/16 августа).


Terrikon со ссылкой на upl.ua


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