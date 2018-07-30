"Челси" принял предложение "Манчестер Юнайтед" в размере 75 млн евро по экс-игроку "Шахтера", - СМИ
Виллиан этим летом может перебраться из Лондона в Манчестер
Лондонский "Челси" принял предложение "Манчестер Юнайтед" в размере 75 млн евро по трансферу бразильского легионера "пенсионеров" Виллиана, сообщает ресурс isport.ua, ссылаясь на Tuttosport.
В минувшем сезоне в Английской Премьер-Лиге экс-игрок донецкого "Шахтера" принял участие в 36 матчах "Челси", забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
По информации британских СМИ, в обратном направлении может последовать французский полузащитник "красных дьяволов" Антони Марсиаль.
Отметим, француз покинул расположение "МанЮнайтед" в США, где сейчас проводит сбор клуб, и отправился к себе на Родину во Францию, по случаю рождения сына.
Однако, по информации близких к команде источников, Марсиаль не собирается возвращаться в США для продолжения предсезонной подготовки вместе с "Манчестером".
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