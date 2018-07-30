"Челси" принял предложение "Манчестер Юнайтед" в размере 75 млн евро по экс-игроку "Шахтера", - СМИ

Виллиан этим летом может перебраться из Лондона в Манчестер

Лондонский "Челси" принял предложение "Манчестер Юнайтед" в размере 75 млн евро по трансферу бразильского легионера "пенсионеров" Виллиана, сообщает ресурс isport.ua, ссылаясь на Tuttosport.

В минувшем сезоне в Английской Премьер-Лиге экс-игрок донецкого "Шахтера" принял участие в 36 матчах "Челси", забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

По информации британских СМИ , в обратном направлении может последовать французский полузащитник "красных дьяволов" Антони Марсиаль.

Отметим, француз покинул расположение "МанЮнайтед" в США , где сейчас проводит сбор клуб, и отправился к себе на Родину во Францию, по случаю рождения сына.