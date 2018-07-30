Лунин отправился с "Реалом" на предсезонный сбор в США

Украинец имеет шансы сыграть на Международном Кубке чемпионов

Лунин отправился с "Реалом" на предсезонный сбор в США
Андрей Лунин
Фото: realmadrid.com

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин вошел в заявку клуба на предсезонное турне по США и участие в Международном Кубке чемпионов.

Помимо Лунина в заявке "Реала", опубликованном на официальном сайте клуба, еще три вратаря - Кейлор Навас, Лука Зидан и Кико Касилья, которые составят украинскому легионеру "бланкос" конкуренцию за игровое время на турнире.

По всей видимости, по итогам турне и будет определена судьба Лунина на предстоящий сезон – остаться в основной обойме "Реала" или аренда.


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