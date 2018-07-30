Определился обладатель двух поясов в весовой категории Ломаченко
Майки Гарсия защитил свой титул WBC и стал обладателем титула IBF
Майки Гарсия
Фото: mmaboxing.ru
Один из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в легком весе, американец Мигель Анхель Гарсия, или просто Майки Гарсия, одержал уверенную победу над чемпионом IBF Робертом Истером, нанеся тому первое поражение в карьере.
По итогам боя все судьи были единогласны и отдали победу Гарсии (116:111, 117:110, 118:109).
Таким образом, Гарсия объединил два титула в легком весе.
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