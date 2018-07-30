Определился обладатель двух поясов в весовой категории Ломаченко

Майки Гарсия защитил свой титул WBC и стал обладателем титула IBF

Определился обладатель двух поясов в весовой категории Ломаченко
Майки Гарсия
Фото: mmaboxing.ru

Один из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в легком весе, американец Мигель Анхель Гарсия, или просто Майки Гарсия, одержал уверенную победу над чемпионом IBF Робертом Истером, нанеся тому первое поражение в карьере.

По итогам боя все судьи были единогласны и отдали победу Гарсии (116:111, 117:110, 118:109).

Таким образом, Гарсия объединил два титула в легком весе.

Mikey Garcia knocks down Robert Easter Jr. late in the third round pic.twitter.com/P39muSKLea

— Bestrafer7 (@Bestrafer7) 29 июля 2018 г.

Напомним, одним из титулов в легком весе владеет украинец Василий Ломаченко, который 18 мая в бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом завоевал пояс по версии WBA.

Тем самым, Василий установил новый мировой рекорд, став чемпионом мира в третьей весовой категории только за 12 поединков.

Добавим, что четвертым поясом (WBO) чемпиона мира в настоящее время владеет мексиканец Раймундо Бельтран.


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