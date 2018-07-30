"Барселона" по пенальти обыграла "Тоттенхэм" в Международном Кубке чемпионов. Футбол

В США продолжается подготовка европейских футбольных грандов к новому сезону

"Барселона" и лондонский "Тоттенхэм" сыграли в результативную ничью в матче Международного Кубка чемпионов 2:2.

К перерыву каталонцы, благодаря голам Мунира (15-я минута) и Артура (29) вели в счете 2:0.

Под занавес поединка "шпорам" в течение 3-х минут удалось счет сравнять (Сон Хын Мин, 73 и Нкуду, 75) 2:2.

В серии послематчевых пенальти победу одержали чемпионы Испании 5:3.

Видео голов и обзор матча:


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. ФутболВ чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018
Американский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцевАмериканский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев
Аргентинская федерация объявила решение Месси. ФутболАргентинская федерация объявила решение Месси. Футбол
Реал оценил Крооса в 500 миллионов. ФутболРеал оценил Крооса в 500 миллионов. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Швед: Федецкому памятник нужно поставить. ФутболШвед: Федецкому памятник нужно поставить. Футбол
Вакула: будем делать выводы, разбирать ошибки. ФутболВакула: будем делать выводы, разбирать ошибки. Футбол
"Атлетико" подписало за 70 млн евро игрока "Монако". Футбол"Атлетико" подписало за 70 млн евро игрока "Монако". Футбол
"Барселона" продает за 300 млн евро права на название "Ноу Камп", - СМИ. Футбол"Барселона" продает за 300 млн евро права на название "Ноу Камп", - СМИ. Футбол
Экс-арбитр ФИФА вышел из состава делегатов ФФУ, обвинив руководство федерации в коррупции. ФутболЭкс-арбитр ФИФА вышел из состава делегатов ФФУ, обвинив руководство федерации в коррупции. Футбол
Вацко: Почему за одинаковые нарушения могут быть разные наказания? ФутболВацко: Почему за одинаковые нарушения могут быть разные наказания? Футбол
Федецкий: Во втором тайме Карпаты играли не в тот футболФедецкий: Во втором тайме Карпаты играли не в тот футбол
"Шахтер" - "Арсенал-Киев" - 3:0: В одни ворота. 2 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Шахтер" - "Арсенал-Киев" - 3:0: В одни ворота. 2 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Сачко: Долги по зарплате? Вопросов много, но они решаются. ФутболСачко: Долги по зарплате? Вопросов много, но они решаются. Футбол
Петраков: Выход Украины в полуфинал Евро-2018 не стал для меня сюрпризом. ФутболПетраков: Выход Украины в полуфинал Евро-2018 не стал для меня сюрпризом. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости