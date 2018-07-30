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"Барселона" по пенальти обыграла "Тоттенхэм" в Международном Кубке чемпионов. Футбол В США продолжается подготовка европейских футбольных грандов к новому сезону "Барселона" и лондонский "Тоттенхэм" сыграли в результативную ничью в матче Международного Кубка чемпионов 2:2. К перерыву каталонцы, благодаря голам Мунира (15-я минута) и Артура (29) вели в счете 2:0. Под занавес поединка "шпорам" в течение 3-х минут удалось счет сравнять (Сон Хын Мин, 73 и Нкуду, 75) 2:2. В серии послематчевых пенальти победу одержали чемпионы Испании 5:3. Видео голов и обзор матча:

LB.ua

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