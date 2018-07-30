Федецкий: Во втором тайме Карпаты играли не в тот футбол

Капитан "Карпат" Артём Федецкий спас свою команду на последних минутах встречи с "Черноморцем".

- Хорошая игра? Я бы сказал, что она была хорошей только на половину. В первом тайме. А во втором мы работали не так, как договаривались, играли не в тот футбол. Будем разбираться, что было не так. Сейчас главное - победа, три очка. Но второй тайм надо исправлять, однозначно.

Эмоции... Они всегда со мной на тренировках и в играх. В жизни я гораздо спокойнее. Но на поле иногда нужно подбодрить ребят, футбол без эмоций трудно представить.

С памятником для меня Швед преувеличил (улыбается - прим.). В том моменте в конце игры я где-то бросился под удар инстинктивно, потому что некуда было деваться. Хорошо, что отбил. Но замечу, что на атаку и на оборону играет вся команда. То, что мы одержали победу - это заслуга каждого без исключения, - приводит слова Федецкого Информационный центр ФК "Карпаты".