"Шахтер" - "Арсенал-Киев" - 3:0: В одни ворота. 2 тур (ВИДЕО)  . Футбол

ШАХТЕР - АРСЕНАЛ - 3:0 (3:0)

Голы: ЖУНИОР МОРАЭС (Тайсон), 10 - 1:0. ФЕРНАНДУ (Тайсон), 31 - 2:0. ТАЙСОН, 37 - 3:0.

Харьков. ОСК "Металлист". "Шахтер" - "Арсенал" - 3:0. Защитники гостей пытаются остановить МАРЛОСА. Фото: shakhtar.com

«Шахтер» (Донецк): Пятов - 6,0. Хочолава - 6,0. Бутко - 6,0. Матвиенко - 6,0. Майкон - 6,0. Данченко- 6,0. Марлос - 6,0. Алан Патрик - 6,0 (Степаненко,66 - 6,0). ТАЙСОН (к) - 6,5 (Тотовицкий, 63 - 6,0). Жуниор Мораэс - 6,0. Фернандо - 6,0 (Сиприану, 71 - 6,0).

«Арсенал» (Киев): Ситало - 5,0. Евтоски -5,5. Николич - 5,0. Елич - 5,5. Пирис - 5,0. Дубинчак - 5,0. ДОМБРОВСКИЙ -5,5. Баланюк - 5,0. Доронин - 5,0 (Семенюк,59 - 5,0). Бушман (к) - 5,5 (Черненко, 84 б/о). Лола - 5,0.

Наказания: Елич, 17. Евтоски, 49. Николич, 78 (предупреждения).

Судьи: РОМАНОВ. Трехлеб (оба - Днепр), Жарий (Павлоград).

Голевые моменты: 6 - 0.

Удары (в створ ворот): 12 (5) - 3 (1).

Угловые: 4 - 0.

29 июля. Харьков. ОСК «Металлист». 27 градусов. 6541 зритель (вмещает 41 307).

Юрий ЮРИС

Интригой и одновременно экзотикой повеяло от приглашения за тренерский штурвал арсенальцев Фабрицио Раванелли. Если к его славной игроцкой карьере, особенно в «Ювентусе», вопросов нет, то тренерская практика особенного доверия пока не вызывает. И ограничивается кратковременным, менее полугода, пребыванием во главе «Аяччо» в 2013-м.

Тарас Степаненко. - Не каждый сильный - Футболист и тренер - это две разные профессии, - резонно рассуждал перед вчерашней игрой один из стержневых исполнителей «Шахтера». - Не каждый сильный футболист становится хорошим тренером. Я не знаю Раванелли как тренера, и мы это сможем увидеть здесь, в Украине , по матчам «Арсенала». В любом случае наша задача не меняется - только победа и три очка в копилку.

Мы недавно играли с «Десной», которая тоже, как и киевская команда, выступала в первом дивизионе. Мне очень понравилась черниговская команда. По логике, уровень «Арсенала» должен быть не ниже уровня «Десны». Исходя из этого нас ожидает непростой матч.

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Между первым и вторым турами «Арсенал» вписал в заявку на сезон новую фамилию - полузащитника динамовского происхождения Павла Ориховского. В заявку на матч он попал, но - в качестве запасного.

«Шахтер» прилетел в Харьков не только без продолжающего отбывать дисквалификацию Исмаили и травмированного Сергея Кривцова, но и без Ярослава Ракицкого, тоже получившего повреждение. Если к этим потерям присовокупить отсутствие Ивана Ордеца, получается, что компанию Давиду Хочолаве в центре обороны «Шахтера» должен был составить кто-то из крайних защитников.

В итоге выбор пал на Николая Матвиенко. Любопытно, что Степаненко остался в запасе, а Майкон дебютировал с первых минут на позиции опорного полузащитника.

Неравенство сил команд стало очевидным очень быстро. Киевляне за весь первый тайм лишь пару раз приблизились к воротам Пятова и нанесли один неточный удар, в то время как защитники «Арсенала», не говоря о голкипере Ситало, находились под постоянным давлением игроков атаки «Шахтера».

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Быстрый гол в значительной степени оказался результатом несыгранности вратаря и полевых оборонцев команды Раванелли. Ситало выскочил на навес Данченко, однако кто-то из защитников проявил наказуемую инициативу - не позволил вратарю овладеть мячом, который отскочил к Тайсону. Капитан горняков то ли сам целил в угол, то ли сознательно отдавал пас на Мораэса, на которого в итоге был записан первый успех «Шахтера» в матче.

Поведя в счете, оранжево-черные как будто немного успокоились (тем более что никаких признаков жизни в атаке «Арсенал» по-прежнему не проявлял), но потом снова активизировались: Алан Патрик со штрафного проверил на прочность перекладину ворот Ситало, а вскоре Фернанду приобщился к клану шахтерских бомбардиров. Тайсон вывел юного соотечественника один на один с голкипером - и перевес горняков в счете вырос вдвое.

Капитан «Шахтера» был вчера явно в ударе, потому что после двух результативных передач сам тоже отметился голом еще до перерыва. Мяч целенаправленно прилетел к Тайсону от угловой отметки, бразилец подработал его себе под удобную ногу и неотразимо пробил. Гол произвел впечатление не только на болельщиков «Шахтера», но и на Пятова, прибежавшего персонально поздравить своего капитана.

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К перерыву игра была сделана. Во втором тайме голов уже не было, однако характер матча ничуть не изменился: игра по-прежнему шла у одних, арсенальских, ворот. До Пятова мяч в первый (и в последний) раз долетел только на 90-й минуте…