Сачко: Долги по зарплате? Вопросов много, но они решаются. Футбол

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Василий Сачко считает, что его подопечным не следует отвлекаться на финансовые вопросы.

- Перед футболистами задолженности закрыты?

- Вопросов много, они решаются. Уверен, что их решат. Но выходя на поле, футболист не должен думать о чем-то. Если кому-то что-то мешает, то нужно сказать главному тренеру, что он не готов играть. У каждой команды есть вопросы, и у "Олимпика" есть ряд вопросов. Я хочу говорить по игре, этот вопрос не ко мне. Я за спортивную составляющую, потому что ту планку, которую мы подняли в прошлом чемпионате, с нас спросят.

Да, мы еще занимаемся комплектацией команды, я уверен, что во Львове будет совсем другая игра. Для того, чтобы добиваться успеха, нужно прикладывать максимум усилий. Ряд ребят сегодня просто выпал. Возможно, не отошли после игры с киевским "Динамо", кому-то еще что-то мешает. Но это ни в коем случае не должно отражаться на коллективе.


Terrikon со ссылкой на ФК "Олимпик"


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