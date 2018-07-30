Рябоконь: Рад за наших нападающих

Во втором туре Премьер-лиги «Мариуполь» на своем поле уступил «Десне». Представляем вашему вниманию пресс-конференцию главного тренера черниговской команды Александра Рябоконя:

- Хорошая игра с нашей стороны. Самое важное, что атаки, в том числе и быстрые позиционные, имели логическое завершение, мы сумели забить четыре важных мяча. Рад за нападающих и за всю команду.

- Когда отправлялись в Мариуполь, была уверенность в победе? Какую цель ставили перед командой?



- Даже если бы мы ехали, к примеру, в Конотоп, мы все равно не были бы уверенными. Нельзя быть слишком уверенным или самоуверенным. Всегда есть какие-то сомнения. Особенно учитывая то, что предыдущую игру мы проиграли.

- Быстрый гол помог команде?



- Конечно, он всегда помогает. В первую очередь, в психологическом плане.

- Какие цели стоят перед командой в этом сезоне?



- Руководство поставило самые высокие задачи. Те, которые «Мариуполь» решил в прошлом сезоне — выход в еврокубки. Посмотрим. Все решают локальные моменты — от игры к игре.