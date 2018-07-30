Кто собрался в еврокубки? 2 тур (ВИДЕО)  . Футбол

ОЛИМПИК - ВОРСКЛА - 1:0 (0:0)

Голы: БАЛАШОВ (Дегтярев), 51.

«Олимпик» (Донецк): Крынский - 5,0. Зубейко - 5,0. А. Кравченко - 5,5. Гришко - 5,5. Немчанинов - 5,0. Кольцов - 5,0. Вакуленко - 5,5 (Морозенко, 72 - 5,0). Ксенз - 5,5. Сондей - 5,5. Балашов - 6,0 (Г. Пасич, 67 - 5,0). ДЕГТЯРЕВ - 6,5 (Беленький. 82 - б/о).

Фото: olimpik.com.ua

«Ворскла» (Полтава): Шуст - 5,0. Сапай - 4,5 (Кадимян, 46 - 5,0). Даллку - 4,5. Чижов - 5,0. Пердута - 5,0. Чеснаков (к) - 5,0 (Кулач, 55 - 5,0). Д. Кравченко - 5,0 (Мысык, 71 - 5,0). КОБАХИДЗЕ - 5,5. Шарпар - 5,0. Ребенок - 5,0. Коломоец - 4,5.

Наказания: Даллку, 14. Мысык 73. Г. Пасич, 86 (предупреждения).

Голевые моменты: 3 - 1.

Удары (в створ): 8 (3) - 10 (2).

Угловые: 4 - 5.

Судьи: ПАСХАЛ (Херсон). Володин (Херсон), В. Куцев (Киев).

29 июля. Киев . Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. 28 градусов. 550 зрителей (вмещает 16 863).

Евгений БЕЛОЗЕРОВ

со стадиона «Динамо»

Обе команды в предыдущем туре уступили. Иное дело - кому: донетчане таким же как они реформированным одесситам, не реализовав на финише пенальти, полтавчане - готовящемуся к Лиге чемпионов «Динамо».

Главное различие - кадровая стабильность, которой как никто другой способна похвалиться «Ворскла», что в первом туре, что сейчас не выставившая в стартовом составе ни одного новичка. Так большей частью и весной было. У «Олимпика» - совершенно новая команда. И форма новая - с рекламой самарских (но и в Киеве они уже есть) супермаркетов. И лого скоро изменится...

Сезон в его составе завершали только Дмитрий Немчанинов, Сергей Вакуленко, Иван Сондей, Виталий Балашов. Остальные - новички, в крайнем случае - возвращенцы.

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По сравнению с первым туром у «Олимпика» два изменения. Вернулся в команду опытный защитник Антон Кравченко, начинавший прошлый сезон в паре с Артемом Шабановым (он сменил молодого Сергея Мелинишина). А на острие вместо экс-полтавчанина («Ворскла») Артура Загорулько выдвинулся экс-полтавчанин («Полтава») Максим Дегтярев, недавно находившийся на просмотре «Динамо».

Вице-чемпиону не подошел. А вот за «Олимпик», выйдя на замену в игре с «Черноморцем», забил. Да так и остался в составе.

«Ворскла» порадовала болельщиков возвращением в строй Вячеслава Шарпара, что сделало лишним в составе Владислава Кулача. Замена «по позиции», хотя кадровый потенциал полтавчан (в частности, наличие универсального Владимира Чеснакова) позволял рассмотреть и другие варианты.

Но Василий Сачко не склонен был считать автора автогола в матче с «Динамо» Ардина Даллку главным виновником поражения. Ну и не менять же Богдана Шуста. На позициях крайних защитников, как и с «Динамо», инвертированные по сравнению с прошлым сезоном Игорь Пердута и Вадим Сапай.

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«Олимпик» дебютировал в еврокубках прошлым летом. Смотрелся неплохо. «Ворскле» предстоит возвращение в группу Лиги Европы только осенью, однако это вовсе не означает, что соперников уровня нынешнего «Олимпика» она не должна без особого напряжения обыгрывать уже сейчас.

Не знаю, можно ли сравнивать «Олимпик» с прошлогодним, собранным с миру по нитке «Вересом», но начали хозяева, в составе которых лишь два неопытных игрока - Дегтярев и прибывший с ним из «Полтавы» 21-летний вратарь Владимир Крынский - достаточно уверенно. Вакуленко размял Шуста, отправив мяч с достаточно перспективного штрафного прямо в руки вратарю. После «стандарта» Немчанинова мяч, попав в защитника, улетел на угловой. Дегтярев вынудил Даллку заработать карточку…

От «Ворсклы» - минут пять уверенного владения мячом, попытки Шарпара сыграть нестандартно и удар в никуда Игоря Коломойца. Наверное, все силы оставили в игре с «Динамо»…

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В общем, фанаты, друзья, родственники и знакомые, а также специалисты и коллеги, которые собрались на трибунах «Динамо», видели игру равных команд. Первый по-настоящему опасный момент - на 30-й минуте. После очередного фола Даллку на Дегтяреве исполнить штрафной отважился Андрей Кравченко. На весь стадион раздался звон штанги…

«Ворскла» ответила минут через семь. После серии рикошетов мяч попал к Сандро Кобахидзе, неожиданно оказавшемуся на острие атаки. И тот бил с рикошетом, но 21-летнему вратарю хватило и реакции, и длиннорукости.

В перерыве Василий Сачко усилил атаку, выпустив на левый фланг полузащиты Гегама Кадимяна, отправив по бровке назад Павла Ребенка и переведя на привычный правый фланг Пердуту. Потом еще и Кулач вышел вместо Чеснакова. Но вот между этими двумя заменами забил «Олимпик»…

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Хрестоматийный момент. В центре поля нарушили правила против Дегтярева, что и зафиксировал арбитр. А форвард тут же, не дожидаясь свистка на пробитие (его и не требуется), между ног стоящего в полутора метрах от него Даллку отправил мяч на ход Балашову. Тот обыграл Шуста просто-таки шикарно. «Олимпик» повел.

А вот вскоре после второй замены полтавчан Балашов их простил. После того, как Вакуленко с Сондеем прошлись штрафной «Ворсклы» как по бульвару, зряче бил низом по диагонали, Шуст оставался не удел, но мяч в сантиметрах разминулся со штангой.

Василий САЧКО, главный тренер «Ворсклы»:

- От некоторых исполнителей я ожидал большего. То ли сказался прошлый матч против «Динамо», то ли еще какие-то моменты. Мы совсем о другом договаривались, ребята должны на поле отдаваться. Кто не может отдаваться, должен сказать об этом, и мы поменяем его на другого футболиста

Мы начали играть после пропущенного гола. Стали создавать моменты, но уже было поздно. Не думаю, что «Олимпик» нас в чем-то превзошел, но мы на победу не наиграли никак.

Роман САНЖАР, главный тренер «Олимпика»:

- Это была очень важная победа, потому что у нас только строится команда. С точки зрения командного духа, психологии важно было победить, чтобы игроки поверили в себя, в тренерский штаб.

Играли с хорошей крепкой командой. Да у нас с «Ворсклой» всегда сложные матчи. Хорошо, что получилось забить быстрый гол. Видимо, повлияла психология. Мы «сели», стали удерживать счет. «Ворскла» за счет верховых передач и напора создала напряжение. Хорошо, что забил Балашов, реабилитировавшись за незабитый в Одессе пенальти. Хотя и там он играл неплохо…