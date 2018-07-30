Раванелли: Победить Шахтер было невозможно. Футбол

Наставник «Арсенала-Киева» Фабрицио Раванелли прокомментировал встречу с «горняками».

– Очень тяжелый матч. На данный момент противостоять «Шахтеру» крайне сложно. Соперник играл прекрасно, это качественная команда с отличными исполнителями. Не вижу ничего страшного в сегодняшнем поражении, потому что у нас огромная разница с точки зрения тактики, техники и физики. В связи с этим победить было невозможно.

– «Шахтер» выглядел сильно или «Арсенал-Киев» – слабо? Вы ожидали, что в Украине будет так сложно?



– Соперник играл в 1/8 финала Лиги чемпионов, я видел матчи в прошлом сезоне. Это отличная команда с хорошим тренером и квалифицированными футболистами. Повторюсь: между клубами большая разница. Конечно, я знал, что будет трудно. У нас много проблем. Нам нужны четыре-пять игроков, чтобы стать лучше.

– На какие позиции?



– Полузащитник, нападающий, да и остальные.

– Какая задача стоит перед командой?



– Остаться в Премьер-лиге.

– Ее реально выполнить?



– Конечно, но у нас очень небольшой бюджет.

– Если «Арсенал-Киев» проиграет два-три следующих матча, не попадет ли команда в своего рода шторм?



– Да, когда ты уступаешь в нескольких встречах подряд, это проблема. Однако нам нужно время. Мы провели лишь второй поединок, пока допускаем большие ошибки, но будем усердно работать на максимум. Уверены, что сможем исправить ситуацию.

– У вас есть лимит доверия от руководства?



– Я не боюсь этого, потому что не думаю, что наша проблема в тренере. Мне кажется, и Паулу Фонсеке, и Хосепу Гвардиоле сегодня было бы сложно победить с «Арсеналом-Киевом».

– Кто лучшие игроки матча у «Шахтера» и в вашей команде?



– У нас – Домбровский. Он проделал много работы и проявил себя персонально. В «Шахтере» отлично выступили многие, но отмечу Тайсона и Мораеса.