Матвиенко: Чемпионат состоит не только из матчей с Динамо

Молодой защитник "Шахтёра" Николай Матвиенко, который в матче против "Арсенала" сыграл в центре обороны, поделился впечатлениями от игры.

- Работы было немного в этом матче, поэтому все прошло нормально, не тяжело.

- Иногда казалось, что крайние защитники Данченко и Бутко действовали на позиции крайних вингеров...

- Команда соперника довольно сильно села к своим воротам, поэтому нам приходилось атаковать большими силами, выдвигать защитников.

- А у тебя желания побежать вперед и забить не было?

- Всегда хочется забить, но учитывая сегодняшнюю позицию... Нужно соблюдать дисциплину.

- Такие матчи приносят команде какую-то пользу? Или это практически тренировка?

- Конечно, приносят. Нельзя сравнивать официальную встречу с тренировкой. У нас чемпионат состоит не только из матчей с "Динамо". Нужно побеждать в каждом поединке. Если ты не выиграешь эту игру, то как потом сражаться дальше?

- Во втором тайме "горняки" действовали предельно спокойно. Думали о "Динамо" или просто счёт позволял?

- Сложно объяснить. Возможно, немного устали. Не знаю, с чем это связано. Думаю, разберем игру, нам укажут на наши ошибки. Любой матч даёт пищу для размышлений.

Евгений Ренёв, terrikon.com из Харькова


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