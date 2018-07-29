Янг Бойз не остановить

Чемпион Швейцарии "Янг Бойз" уже после второго тура возглавил турнирную таблицу Суперлиги, завершив второй матч вновь с результатом 2:0. На этот раз на выезде был повержен "Лугано". Кристиан Фасснахт на 27-й минуте ударом головой открыл счет, а Гийом Оаро забил свой первый гол в сезоне после фатальной ошибки обороны хозяев за четверть часа до конца игры.

У бернцев, как и "Цюриха" по шесть очков на старте, но "мальчики" остались единственными, кто еще не пропускал в чемпионате. И, главное, уже пятиочковый отрыв от "Базеля" и он еще больше может увеличиться после следующего тура, когда "Базель" сыграет с "Цюрихом". С другой стороны, единственный, кто еще не забивал и на самом дне таблицы - еще один гранд "Грассхопперс".

2018-19, Чемпионат Швейцарии

Игровой день : 2018-07-29

"Лугано" - "Янг Бойз" 0:2 (0:1)



"Тун" - "Люцерн" 2:1 (0:1)



"Санкт-Галлен" - "Сьон" 2:4 (0:2)

