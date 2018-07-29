Даббур повел Зальцбург к защите титула

Лучший бомбардир прошлого сезона нападающий "Зальцбурга" Мунас Даббур принял участие во всех трех забитых мячах команды в стартовом матче бундеслиги против ЛАСКа - 3:1. "Быки" со старта уверенно заявили о своих претензиях на шестой титул лиги подряд.

После автогола вратаря ЛАСК Александра Шлагера (22), которого заставил ошибиться Даббур, израильский форвард оформил дубль (31, 38). У гостей отличился Максимилиан Ульманн с пенальти, который ошибочно назначил арбитр Харальд Лехнер (69). С учетом прошлого сезона четвертая команда бундеслиги потерпела пятое поражение кряду.

Венский "Рапид" впервые с 2004 года сумел выиграть в выездном стартовом матче, обыграв "Адмиру" - 3:0. 14 лет назад был разгромлен "Брегенц" (5:1). А в этот раз попалась "Адмира", которая с прошлой весны уже не побеждает в пяти турах и проиграла в третьем матче кряду. На шестой минуте Томас Мург открыл зелено-белую феерию, которую продолжил новичок Андрей Иван (23), а завершил еще до перерыва Болинголи-Мбомбо (44). На второй тайм игроки о голах забыли.

2018-19, Чемпионат Австрии

Игровой день : 2018-07-29

"Зальцбург" - "ЛАСК" 3:1 (3:0)



"Санкт-Пельтен" - "Вольфсберг" 4:3 (2:2)



"Адмира Вак." - "Рапид" 0:3 (0:3)

