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"Шахтер" - "Арсенал-Киев" - 3:0. 2 тур (ВИДЕО) Шахтер - Арсенал-Киев - 3:0 (3:0) Голы: Жуниор Мораэс, 10 (1:0).Фернанду Педру, 32 (2:0). Тайсон, 37 (3:0). Фото: shakhtar.com «Шахтер» (Донецк): Пятов, Бутко, Матвиенко, Хочолава, Данченко, Марлос, Майкон, Тайсон (Тотовицкий, 63), Алан Патрик (Степаненко, 66), Фернанду Педру (Сиприану, 71), Жуниор Мораэс. «Арсенал-Киев»: Ситало, Домбровский (Ориховский, 71), Дубинчак, Пирис, Доронин (Семенюк, 59), Нгейитала, Евтоски, Николич, Бушман (Черненко, 84), Елич, Баланюк. Предупреждения: Елич (17), Евтоски (49), Николич (78). 29 июля. Харьков. Стадион «Металлист». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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