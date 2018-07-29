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"Мариуполь" - "Десна" - 1:4. 2 тур (ВИДЕО) Мариуполь - Десна - 1:4 (0:2) Голы: Хлебас, 3 (0:1). Хлебас, 22 (0:2). Филиппов, 59 (0:3). Вакула, 68 (1:3). Филиппов, 78 (1:4). Фото: desna.football «Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев (Вакула, 67), Чоботенко, Быков (Фомин, 30), Полегенько, Белый, Пихаленок, Мишнев, Чурко (Горбунов, 46), Борячук, Тищенко. «Десна» (Чернигов): Литовка, Братков, Огиря, Хлебас (Ермаков, 85), Филиппов, Коберидзе, Гитченко, Мостовой, Старенький (Банасевич, 76), Д.Фаворов, Волков (Слинкин, 89). Предупреждение: Кирюханцев, 27. Судьи: Бойко (Киевская область), Курбанов (Херсон), Козорезов (Одесса). 29 июля. Мариуполь. Стадион имени В.С. . Мариуполь. Стадион имени В.С. Бойко . 1 516 зрителей. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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