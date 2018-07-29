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2018-07-29
"Мариуполь" - "Десна" - 1:4. 2 тур (ВИДЕО)
Мариуполь - Десна - 1:4 (0:2)
Голы: Хлебас, 3 (0:1). Хлебас, 22 (0:2). Филиппов, 59 (0:3). Вакула, 68 (1:3). Филиппов, 78 (1:4).
Фото: desna.football
«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев (Вакула, 67), Чоботенко, Быков (Фомин, 30), Полегенько, Белый, Пихаленок, Мишнев, Чурко (Горбунов, 46), Борячук, Тищенко.
«Десна» (Чернигов): Литовка, Братков, Огиря, Хлебас (Ермаков, 85), Филиппов, Коберидзе, Гитченко, Мостовой, Старенький (Банасевич, 76), Д.Фаворов, Волков (Слинкин, 89).
Предупреждение: Кирюханцев, 27.
Судьи: Бойко (Киевская область), Курбанов (Херсон), Козорезов (Одесса).
29 июля. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 1 516 зрителей.
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