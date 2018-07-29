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В первой лиге - сухое воскресенье Оба воскресных матча второго тура первенства первой лиги Украины закончились без забитых мячей. Краматорский "Авангард" не сумел присоединиться к лидирующему трио "Днепра-1", "Волыни" и "Сум", а "Оболонь-Бровар" оба матча на старте завершил "в сухую". В свою очередь, "Агробизнес" и "Рух" набрали первые очки в сезоне. 2018-19, Первая лига Украины Игровой день : 2018-07-29 "Авангард" - "Агробизнес" 0:0 (0:0)

"Оболонь-Бровар" - "Рух" 0:0 (0:0)



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