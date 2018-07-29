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2018-07-29
"Олимпик" - "Ворскла" - 1:0. 2 тур (ВИДЕО)
Олимпик - Ворскла - 1:0 (0:0)
Гол: Балашов, 51.
«Олимпик» (Донецк): Крынский, Вакуленко (Морозенко, 72), Немчанинов, Кравченко, Зубейко, Кольцов, Сондей, Ксенз, Гришко, Дегтярев (Беленький, 82), Балашов (Пасич, 67).
Фото: olimpik.com.ua
«Ворскла» (Полтава): Шуст, Сапай (Кадимян, 46), Пердута, Даллку, Чижов, Кравченко (Мысык, 71), Чеснаков (Кулач, 55), Кобахидзе, Шарпар, Ребенок, Коломоец.
Предупреждения: Даллку, 14. Мысык, 73. Пасич, 86.
29 июля. Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского.
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