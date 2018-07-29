"Карпаты" - "Черноморец" - 1:0. 2 тур (ВИДЕО)  

Карпаты – Черноморец - 1:0 (1:0)
 
Гол: Швед, 16.
 
«Карпаты» (Львов): Кучинский, Мехремич, Федецкий, Мирошниченко, Лебеденко, Вербный, Мякушко, Карраскаль, Голодюк (Эрбес, 52; Бородай, 87), Швед, Ди Франко (Варгас, 63).
Фото "Карпаты" - "Черноморец" - 1:0. 2 тур (ВИДЕО)
Фото: fckarpaty.com
 
«Черноморец» (Одесса): Литовченко, Трубочкин, Грачев, Рыжук, Романюк, Черний, Савченко (Бабенко, 46), Леонов (Карноза, 53), Смирнов, Татарков (Штогрин, 81), Диденко.
 
Предупреждения: Савченко, 36. Бабенко, 51. Кучинский, 90.
 
29 июля. Львов. Стадион «Украина».
 
 


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