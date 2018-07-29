Сарри: Надеемся сохранить Морату в команде. Футбол
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пока не отказался от идеи приобретения форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, но не хочет расставаться нынешним летом с нападающим синих Альваро Моратой.
Ранее сообщалось, что клубы могут провести трансфер, в результате которого обменяются игроками.
"Гонсало Игуаин? Я жду, что Альваро Мората отдаст команде в будущем сезоне все лучшее, - цитирует Сарри Sky Italia. - Он очень хорошо сыграл в поединке с "Интером", и это дает мне большую надежду и уверенность в нем.
Однако игрок должен оставаться мотивированным. Мы надеемся сохранить его в команде и сохранить его по правильным причинам.
Мой опыт английского футбола невелик и я пока не могу сказать, чего мы сможем добиться в этом сезоне. У нас очень молодые ребята, но я уверен, что их имена будут часто на слуху в ближайшие годы".
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29.07.2018 13:41