Сарри: Надеемся сохранить Морату в команде. Футбол

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пока не отказался от идеи приобретения форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, но не хочет расставаться нынешним летом с нападающим синих Альваро Моратой.

Ранее сообщалось, что клубы могут провести трансфер, в результате которого обменяются игроками.

"Гонсало Игуаин? Я жду, что Альваро Мората отдаст команде в будущем сезоне все лучшее, - цитирует Сарри Sky Italia. - Он очень хорошо сыграл в поединке с "Интером", и это дает мне большую надежду и уверенность в нем.

Однако игрок должен оставаться мотивированным. Мы надеемся сохранить его в команде и сохранить его по правильным причинам.

Мой опыт английского футбола невелик и я пока не могу сказать, чего мы сможем добиться в этом сезоне. У нас очень молодые ребята, но я уверен, что их имена будут часто на слуху в ближайшие годы".


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