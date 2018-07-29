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2018-07-29
Ключевые защитники не помогут "Шахтеру". Футбол
В первом домашнем матче нового сезона «горняки» примут «Арсенал-Киев».
На игру в Харькове с новичком элитного дивизиона Паулу Фонсека взял 19 футболистов.
Фото: shakhtar.com
Отметим, что из-за травм не прилетели защитники Сергей Кривцов и Ярослав Ракицкий.
Также отбывает дисквалификацию Исмаили. Предварительная заявка выглядит так:
вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;
защитники: Олег Данченко, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Данил Игнатенко;
полузащитники: Александр Зубков, Майкон, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Маркиньос Сиприану, Фернанду, Сергей Болбат, Тайсон, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий;
нападающий: Жуниор Мораэс.
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