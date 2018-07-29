Сергей Кравченко: Не стоит впадать в эйфорию. Футбол

Капитан СК "Днепр-1" Сергей Кравченко рассказал о том, как дебютант Первой лиги разгромил "Горняк-Спорт" (6:0).

- Нам было нелегко. Любая победа имеет цену, ведь мы много работаем, чтобы так играть, - отметил Кравченко в интервью клубной пресс-службе. - Счет говорит о полном нашем преимуществе, могли забивать ещё, хотя могли и пропустить. Но это только вторая игра, нам не стоит впадать в эйфорию - нужно и дальше работать. Следующая встреча будет в гостях с "Зиркой", надо к ней готовиться, настраиваться, выходить и играть.

Дай бог, чтобы так и продолжалось. У нас будут и тяжелые игры, и потери очков. Но пока игра нам даётся - надо играть и побеждать. Тем более, мы понимаем, что играем при своих зрителях, поэтому не останавливались до финального свистка. Несмотря на то, что счет 4-0, 5-0, а мы хотели забить ещё, чтобы люди, которые пришли на "Днепр-Арену", получили настоящее удовольствие от футбола и голов. И одновременно мы сами получаем удовольствие от такой игры".