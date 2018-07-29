Марез травмировал голеностоп

Новичок "Манчестер Сити" Рияд Марез получил повреждение в одном из первых матчей за "горожан". 27-летний алжирец был заменён в середине первого тайма поединка против "Баварии".

Уже известно, что у африканца проблемы с голеностопом. Об этом после матча Международного Кубка чемпионов заявил наставник "Сити" Хосеп Гвардиола. Правда, сроки восстановления пока что неизвестны.

Напомним, несколько недель назад экс-лидер "Лестера" подписал соглашение на пять лет, а также выбрал себе 26-й игровой номер. Сумма перехода составила 60 миллионов фунтов стерлингов.

"Бавария" - "Манчестер Сити" - 2:3 (2:1)
Голы: Шабани, 15 (1:0); Роббен, 24 (2:0); Бернардо, 45 (2:1); Нмеча, 51 (2:2); Бернардо, 70 (2:3).

"Бавария": Ульрайх, Майер, Алаба, Ричардс, Рафинья (Гнабри, 46), Коман, Уилл (Йоханссон, 75), Шабани, Роббен, Рибери (Зилла, 85), Вагнер (Циркзи, 75).

"Манчестер Сити": Браво, Зинченко, Лапорт (Гомес, 67), Мартрет, Хамфрис, Фоден (Гарре, 85), Луис, Болтон (Бернабе, 66), Диас (Харрисон, 67), Нмеча, Марез (Бернардо, 28).


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