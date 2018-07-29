Моуринью: Матич пропустит старт сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич будет вынужден пропустить стартовый отрезок сезона. Как сообщил главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, 29-летний серб продолжает восстанавливаться после травмы.

- Сразу после чемпионата мира Матич отправился на операцию. Он перенёс хирургическое вмешательство, отчего пропустит старт сезона. Решить эту проблему в рамках отпуска не удалось. Времени оказалось недостаточно, - объяснил португальский специалист в интервью клубным медиа.

Напомним, балканец принял участие в 36 встречах минувшего розыгрыша Премьер-лиги, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу. Что касается мундиаля, то Матич сыграл в 3 матчах. Его команда не смогла выйти из группы.




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