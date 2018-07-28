Штурм вырвал победу у новичка Хартберга

Вице-чемпион и обладатель Кубка Австрии "Штурм" начал с победы новый сезон бундеслиги. Перед своими зрителями она получилась далеко непростой над новичком "Хартбергом" - 3:2. Хотя, наверняка, сейчас все мысли игроков австрийской команды о том, как в среду отыгрывать в Граце два мяча форы у "Аякса" в квалификации Лиги чемпионов.

Уже на шестой минуте гости вышли благодаря автоголу Анастасиоса Авлонитиса. "Штурм" за шесть минут в середине первого тайма все перевернул в свою пользу благодаря точным ударам Лукаса Шпендльхофера (19) и Маркуса Пинка (25). В начале второй половины Дарио Тадич (47) вновь сделал счет равным, но Филипп Хозинер все же принес хозяевам волевую победу и три очка - 3:2.

С таким же результатом закончился и еще один матч субботы, в котором "Маттерсбург" обыграл на выезде "Альтах".

2018-19, Чемпионат Австрии

Игровой день : 2018-07-28

"Штурм" - "Хартберг" 3:2 (2:1)

"Альтах" - "Маттерсбург" 2:3 (1:1)


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