Польша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. Футбол

"Заглембе" из Любина стала первой командой польской Экстракласы, которой удалось одержать две победы на старте нынешнего сезона. В субботу подопечные Мариуша Левандовского принимали на своем поле одноименную команду из Сосновца и после невыразительного первого тайма выдали увлекательный атакующий футбол после перерыва.

Какое-то невероятное стечение обстоятельств позволило гостям удерживать свои ворота в неприкосновенности еще четверть часа, однако на 61-й минуте арбитр зафиксировал игру рукой в штрафной команды из Сосновца. Пенальти реализовал Стажински. Впрочем, уже через пять минут гости, воспользовавшись неаккуратной игрой защитников, сравняли счет. Но экс-полузащитник "Шахтера" угадал с заменой, выпустив на поле Мареша. Тому понадобилось совсем немного времени, чтобы завершить очередную атаку "Заглембе" голом и принести команде из Любина победу - 2:1.

С таким же счетом "Легия" обыграла в гостях "Корону". Причем, поначалу казалось, что черная полоса варшавян и не думает заканчиваться - хозяева выиграли первый тайм благодаря точному удару Юкича. Но после перерыва Мончиньски и Канте позволили болельщикам "Легии" вздохнуть - их команда одерживает победу и покидает последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Польши .

Чемпионат Польши , 2-й тур

"Заглембе" (Л) - "Заглембе" (С) - 2:1 (0:0)

Голы: Стажински, 61 (пенальти) (1:0); Вшешиньски, 66 (1:1); Мареш Я., 77 (2:1)

Предупреждения: Копач, 28; Червиньски, 45; Тошик, 64 - Вокич, 3; Вшешиньски, 17; Саного, 36

"Корона" - "Легия" - 1:2 (1:0)

Голы: Юкич, 32 (1:0); Мончиньски, 57 (1:1); Канте, 66 (1:2)

Предупреждения: Петрак, 45; Рыманяк, 69; Косакевич, 78 - Жиро, 65; Мончиньски, 86