Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

Квалификация Гран-при Венгрии проходила в непростых условиях - второй и третий сегмент ее получились дождевыми. Это заставило ошибаться некоторых фаворитов и открывало шансы для остальных.

Тем не менее, итоги не выглядят слишком сенсационными. Уверенную победу одержал лидер общего зачета Льюис Хэмилтон. Его главный соперник Себастьян Феттель смог занять лишь четвертое место - и в гонке ему предстоит непростая битва сразу с двумя болидами Mercedes.

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1.35,658 2. Валттери Боттас (Mercedes) — +0,260 3. Кими Райкконен (Ferrari) — +0,528 4. Себастьян Феттель (Ferrari) — +0,552 5. Карлос Сайнс (Renault) — +1,085 6. Пьер Гасли (Toro Rosso) — +1,933 7. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +2,374 8. Брендон Хартли (Toro Rosso) — +2,470 9. Кевин Магнуссен (Haas) — +4,200 10. Ромен Грожан (Haas) — +4,935


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Усик собрался в КрымУсик собрался в Крым
В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. ФутболВ чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
Клозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекордКлозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекорд
Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018
Американский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцевАмериканский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев
Блок рекламы


Похожие новости
В Венгрии Ferrari выступит в трауре по поводу смерти своего экс-президентаВ Венгрии Ferrari выступит в трауре по поводу смерти своего экс-президента
На Гран-при Венгрии Себастьян Феттель должен победитьНа Гран-при Венгрии Себастьян Феттель должен победить
Барселона выиграла у Ромы борьбу за Малкома. ФутболБарселона выиграла у Ромы борьбу за Малкома. Футбол
Дебют Гран-при Майами перенесли на 2020 годДебют Гран-при Майами перенесли на 2020 год
Парма подаст апелляцию на снятие очков и дисквалификацию своего игрокаПарма подаст апелляцию на снятие очков и дисквалификацию своего игрока
Льюис Хэмилтон - лучший гонщик Гран-при ГерманииЛьюис Хэмилтон - лучший гонщик Гран-при Германии
Чудо в Хоккенхайме: Хэмилтон выигрывает Гран-при ГерманииЧудо в Хоккенхайме: Хэмилтон выигрывает Гран-при Германии
"Динамо" выиграло Суперкубок Украины"Динамо" выиграло Суперкубок Украины
Гран-при Германии: Феттель берет 55-й поул в карьереГран-при Германии: Феттель берет 55-й поул в карьере
Льюис Хэмилтон продлил контракт с Mercedes на два годаЛьюис Хэмилтон продлил контракт с Mercedes на два года
Последние новости
Подгружаем последние новости