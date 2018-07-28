Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

Квалификация Гран-при Венгрии проходила в непростых условиях - второй и третий сегмент ее получились дождевыми. Это заставило ошибаться некоторых фаворитов и открывало шансы для остальных.

Тем не менее, итоги не выглядят слишком сенсационными. Уверенную победу одержал лидер общего зачета Льюис Хэмилтон. Его главный соперник Себастьян Феттель смог занять лишь четвертое место - и в гонке ему предстоит непростая битва сразу с двумя болидами Mercedes.

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1.35,658 2. Валттери Боттас (Mercedes) — +0,260 3. Кими Райкконен (Ferrari) — +0,528 4. Себастьян Феттель (Ferrari) — +0,552 5. Карлос Сайнс (Renault) — +1,085 6. Пьер Гасли (Toro Rosso) — +1,933 7. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +2,374 8. Брендон Хартли (Toro Rosso) — +2,470 9. Кевин Магнуссен (Haas) — +4,200 10. Ромен Грожан (Haas) — +4,935