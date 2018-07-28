В Запорожье увидели разгромную победу Металлурга

В Запорожье наконец-то увидели уверенную победу местного "Металлурга" на родной "Славутич-Арене". Тезка почившего от безденежья и внимания запорожского клуба с приставкой МФК разгромил вторую команду "Николаева" со счетом 4:0. Ровно пять лет назад и один день назад аутентичный "Металлург" на "Славутич-Арене" тогда еще в Премьер-лиге громил луцкую "Волынь" (3:0), а больше трех мячей забивал и вовсе в мае 2012 в первой лиге. Историческую для нового клуба победу ковали Эдуард Сарапий, Дмитрий Олейник, Илья Корнев и опытный Александр Яровенко.

"Реал Фарма" пока остается единственной командой из двух групп с двумя победами после двух стартовых матчей. В первой игре одесситы обыграли как раз МФК "Металлург". В заключительной игре тура к "Реал Фарме" в случае победы может присоединиться "Кремень" или "Кристалл".

2018-19, Вторая лига Украины

Игровой день : 2018-07-28

"Никополь" - "Энергия" 0:1 (0:0)



Голы: Шевченко А-р, 68 (0:1)



"Реал Фарма" - "Горняк" 3:1 (2:0)



Голы: Новицкий П., 29 (1:0); Новицкий П., 44 (2:0); Филиппов Ф., 86 (3:0); Олейник Арт., 90 (3:1)



"Таврия" - "Мир" 2:1 (1:0)



Голы: Воронченко, 14 (1:0); Бойко Ал., 73 (1:1); Масалов, 85 (2:1)



"МФК Металлург З" - "Николаев-2" 4:0 (2:0)



Голы: Сарапий, 23 (пенальти) (1:0); Олейник Дм., 33 (2:0); Корнев И., 46 (3:0); Яровенко, 66 (4:0)



"Верес" - "Полесье" 0:1 (0:0)



Голы: Немтинов, 64 (пенальти) (0:1)



Предупреждения: - Поручинский, 28, 83

Удаления: - Поручинский, 83 (второе предупреждение)

"Нива Тернополь" - "Буковина" 0:2 (0:1)



Голы: Кузив Р., 24 (0:1); Мунтян, 76 (0:2)



Предупреждения: - Виксич, 8, 94

Удаления: Пикуль, 45 - Виксич, 94 (второе предупреждение)

"Подолье" - "Минай" 0:2 (0:0)



Голы: Нуриев, 48 (0:1); Гегедош, 73 (0:2)



"Чайка" - "Калуш" 0:0 (0:0)



"Черкасская-Академия" - "Нива В" 1:0 (0:0)



Голы: Сторчоус, 46 (1:0)

