"Александрия" - "Заря" - 1:0. 2 тур

Александрия - Заря - 1:0 (0:0)
 
Гол: Банада, 85.
 
«Александрия»: Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Цуриков, Запорожан, Ковалец (Грицук, 64), Банада, Полярус (Пономарь, 66), Задерака (Протасов, 75), Ситало.
Фото "Александрия" - "Заря" - 1:0. 2 тур
Владимир Шаран. Фото: fco.com.ua
 
«Заря» (Луганск): Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тымчик, Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 75), Громов, Харатин (Силас, 55), Чеберко, Лунев (Хомченовский, 62).
 
Предупреждения: Нет.
 
28 июля. Александрия. Стадион «Ника».
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Усик собрался в КрымУсик собрался в Крым
В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. ФутболВ чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
Клозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекордКлозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекорд
Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018
Американский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцевАмериканский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев
Блок рекламы

Последние новости
Подгружаем последние новости