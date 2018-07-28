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"Александрия" - "Заря" - 1:0. 2 тур Александрия - Заря - 1:0 (0:0) Гол: Банада, 85. «Александрия»: Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Цуриков, Запорожан, Ковалец (Грицук, 64), Банада, Полярус (Пономарь, 66), Задерака (Протасов, 75), Ситало. Владимир Шаран. Фото: fco.com.ua «Заря» (Луганск): Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тымчик, Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 75), Громов, Харатин (Силас, 55), Чеберко, Лунев (Хомченовский, 62). Предупреждения: Нет. 28 июля. Александрия. Стадион «Ника». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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