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2018-07-28
"Александрия" - "Заря" - 1:0. 2 тур
Александрия - Заря - 1:0 (0:0)
Гол: Банада, 85.
«Александрия»: Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Цуриков, Запорожан, Ковалец (Грицук, 64), Банада, Полярус (Пономарь, 66), Задерака (Протасов, 75), Ситало.
Владимир Шаран. Фото: fco.com.ua
«Заря» (Луганск): Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тымчик, Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 75), Громов, Харатин (Силас, 55), Чеберко, Лунев (Хомченовский, 62).
Предупреждения: Нет.
28 июля. Александрия. Стадион «Ника».
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