Мата: Я знаю, чего хотят фанаты Манчестер Юнайтед. Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата - об ожиданиях от предстоящего сезона АПЛ.
«Я знаю, чего хотят фанаты «Манчестер Юнайтед». Они хотят побед в турнирах, гордиться командой и наслаждаться просмотром наших матчей. Мы хотим того же.
Победителем в Премьер-лиге становится самая последовательная команда, набирающая очки каждую неделю. Нам нужно сделать это, если мы хотим победить. Еще есть Лига чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги, поэтому у нас есть много турниров, в которых мы будем играть, и мы надеемся, что сможем дойти до конца в них.
Мы хотим позитивного сезона, показать хороший футбол и выиграть несколько трофеев. У нас великолепные фанаты по всему миру. Мы хотим чтобы они нами гордились», – приводит слова футболиста Sky Sports.
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28.07.2018 14:06