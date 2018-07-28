Мата: Я знаю, чего хотят фанаты Манчестер Юнайтед. Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата - об ожиданиях от предстоящего сезона АПЛ.

«Я знаю, чего хотят фанаты «Манчестер Юнайтед». Они хотят побед в турнирах, гордиться командой и наслаждаться просмотром наших матчей. Мы хотим того же.

Победителем в Премьер-лиге становится самая последовательная команда, набирающая очки каждую неделю. Нам нужно сделать это, если мы хотим победить. Еще есть Лига чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги, поэтому у нас есть много турниров, в которых мы будем играть, и мы надеемся, что сможем дойти до конца в них.

Мы хотим позитивного сезона, показать хороший футбол и выиграть несколько трофеев. У нас великолепные фанаты по всему миру. Мы хотим чтобы они нами гордились», – приводит слова футболиста Sky Sports.