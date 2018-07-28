Юрий Мороз: Украина U-19 ярко ответила всем критикам. Футбол
Главный тренер Динамо U-21 Юрий Мороз поделился мыслями о выступлении юношеской сборной Украины U-19 на Евро-2018.
Напомним, что сине-желтые дошли до полуфинала европейского первенства, где проиграли сборной Португалии со счетом 0:5.
- Пять игроков Динамо выступали на чемпионате Европы U-19 в Финляндии. Следили за их матчами?
- Да, конечно. На мой взгляд, эта команда продемонстрировала, что у нас есть футболисты. Они конкурентоспособны. Честь и хвала им. Возможно, где-то им повезло, но все равно молодцы. Жаль, что не добрались до финала и не повторили успех сборной 19-летних образца 2009 года, но нынешняя команда ярко ответила всем критикам, которые говорят, что на данный момент у нас определенный спад в отечественном футболе, - сказал наставник киевлян.
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