Юрген Клопп: Рамос жестоко поступил с Салахом и Кариусом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова раскритиковал игрока «Реала» Серхио Рамоса за грубую игру в финале Лиги чемпионов.

«Я видел, как арбитр финала Лиги чемпионов Милорад Мажич судил матчи на чемпионате мира, на фоне этого еврокубковый финал уже забылся. Сейчас уже мало кто вспоминает о нашем матче. Но я считаю, что такие эпизоды надо судить лучше. Если есть система видеопомощи арбитрам, то надо её использовать.

Я не знаю, будут ли у нас ещё в будущем такие эпизоды, но можно вспомнить и удар Рамоса в лицо Лориуса Кариуса локтем. Также Рамос борцовским приёмом остановил нашего нападающего. После этого «Реал» победил, вот и вся история. Если вы не являетесь поклонником испанцев, то посчитаете, что это было безжалостно и жестоко.

Мне не понравились комментарии Рамоса после матча. Он говорил, что ничего особенного не произошло. Как это не произошло? Играть так неправильно и ненормально», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».