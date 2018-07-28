Жилмар: В матче с Динамо нужно показать характер и дисциплину. Футбол

Главный тренер ФК "Львов" Жилмар рассказал о предстоящем матче с киевским "Динамо".

"Когда мы проводили учебно-тренировочный сбор и играли спарринги, команда была готова где-то на 75-80%. Финальный аккорд подготовки всегда проходит через первые официальные матчи, ведь ребятам нужна игровая практика. На старте сезона мы встретились с "Арсеналом-Киев", поэтому к поединку с "Динамо" уже подходим в 100% готовности.

Я доволен теми игроками, которые есть в моем распоряжении. Конечно, кто-то проходил с нами сборы и успел набрать оптимальную форму, а кто-то только присоединился к нам - этим ребятам нужно время и индивидуальная работа. У нас на каждой позиции присутствует конкуренция, поэтому играть будет тот, кто лучше тренируется и готовится к матчам.

"Динамо" - очень сложный оппонент, серьезная команда, которую знают во всем мире. Но к матчам с такими соперниками футболисты всегда подходят с максимальным настроем. После поединка в Киеве у нас была неделя для подготовки к первому домашнему матчу. На "Арене Львов" будет очень непросто, но я верю в нашу команду. Нужно показать характер, дисциплину, и тогда мы сможем добиться положительного результата", - сказал бразилец .


Terrikon со ссылкой на ФК "Львов"


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