Жилмар: В матче с Динамо нужно показать характер и дисциплину. Футбол

Главный тренер ФК "Львов" Жилмар рассказал о предстоящем матче с киевским "Динамо".

"Когда мы проводили учебно-тренировочный сбор и играли спарринги, команда была готова где-то на 75-80%. Финальный аккорд подготовки всегда проходит через первые официальные матчи, ведь ребятам нужна игровая практика. На старте сезона мы встретились с "Арсеналом-Киев", поэтому к поединку с "Динамо" уже подходим в 100% готовности.

Я доволен теми игроками, которые есть в моем распоряжении. Конечно, кто-то проходил с нами сборы и успел набрать оптимальную форму, а кто-то только присоединился к нам - этим ребятам нужно время и индивидуальная работа. У нас на каждой позиции присутствует конкуренция, поэтому играть будет тот, кто лучше тренируется и готовится к матчам.