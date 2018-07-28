Педро Энрике: надеюсь, что забью в Лиге чемпионов и за Астану. Футбол

Бразильский нападающий "Астаны" Педро Энрике - о тренере команды и амбициях на Лигу чемпионов.

— Насколько хорошо знакомы с Романом Григорчуком?

— Тренера я знаю еще по азербайджанскому чемпионату, он тренировал там "Габалу". Плюс, когда он работал в "Черноморце", там играли бразильцы, с которыми я знаком, они мне рассказали об этом наставнике. У него хороший менталитет, это хороший тренер. Надеюсь, у меня все будет нормально с ним. Как и с местными ребятами.

— Вы забили исторический для азербайджанского футбола гол — первый в Лиге Чемпионов УЕФА в его истории. Теперь собираетесь переписывать историю футбола Казахстане?

— Да, помню свой гол в Лиге Чемпионов за азербайджанский клуб, за "Карабах". Надеюсь, что забью в Лиге чемпионов и за "Астану", но сначала нам нужно квалифицироваться в группу. У нас все есть для того, чтобы попасть в групповую стадию. Будем биться и играть, чтобы пройти туда.