Педро Энрике: надеюсь, что забью в Лиге чемпионов и за Астану. Футбол

Бразильский нападающий "Астаны" Педро Энрике - о тренере команды и амбициях на Лигу чемпионов.

— Насколько хорошо знакомы с Романом Григорчуком?
— Тренера я знаю еще по азербайджанскому чемпионату, он тренировал там "Габалу". Плюс, когда он работал в "Черноморце", там играли бразильцы, с которыми я знаком, они мне рассказали об этом наставнике. У него хороший менталитет, это хороший тренер. Надеюсь, у меня все будет нормально с ним. Как и с местными ребятами.

— Вы забили исторический для азербайджанского футбола гол — первый в Лиге Чемпионов УЕФА в его истории. Теперь собираетесь переписывать историю футбола Казахстане?
— Да, помню свой гол в Лиге Чемпионов за азербайджанский клуб, за "Карабах". Надеюсь, что забью в Лиге чемпионов и за "Астану", но сначала нам нужно квалифицироваться в группу. У нас все есть для того, чтобы попасть в групповую стадию. Будем биться и играть, чтобы пройти туда.


Terrikon со ссылкой на Sports.kz


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Усик собрался в КрымУсик собрался в Крым
В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. ФутболВ чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
Клозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекордКлозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекорд
Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018
Американский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцевАмериканский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев
Блок рекламы


Похожие новости
Олег Бойчишин: хотим доказать, что в первом туре это была ошибка. ФутболОлег Бойчишин: хотим доказать, что в первом туре это была ошибка. Футбол
Свен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. ФутболСвен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. Футбол
Сергей Воронин: с Динамо будем играть только на победу. ФутболСергей Воронин: с Динамо будем играть только на победу. Футбол
КПР заплатит штраф в 42 миллиона фунтов. ФутболКПР заплатит штраф в 42 миллиона фунтов. Футбол
Спарта уволила тренера в день его рождения после провала в Сербии. ФутболСпарта уволила тренера в день его рождения после провала в Сербии. Футбол
Фанаты брестского "Динамо" потребовали вернуть в клуб Милевского. ФутболФанаты брестского "Динамо" потребовали вернуть в клуб Милевского. Футбол
Украина завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по футболу U19Украина завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по футболу U19
КДК ФФУ вынес решение относительно участия Исмаили в матче против "Динамо". ФутболКДК ФФУ вынес решение относительно участия Исмаили в матче против "Динамо". Футбол
В Испании обещают впаять Роналду тюремный срок. ФутболВ Испании обещают впаять Роналду тюремный срок. Футбол
Чемпионы Англии приняли предложение новичка АПЛ по Зинченко – СМИ. ФутболЧемпионы Англии приняли предложение новичка АПЛ по Зинченко – СМИ. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости