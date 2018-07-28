Роуч: не хотел бы, чтобы Пакьяо дрался с Василием Ломаченко

Американский тренер Фредди Роуч не против увидеть, как нынешний "обычный" чемпион мира по версии WBА в полусреднем весе (до 66,7 кг) Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) возьмёт реванш у экс-чемпиона Джеффа Хорна (18-1-1, 12 КО), который, как посчитали судьи, выиграл по очкам у филиппинца год назад. С той поры Мэнни провёл только один бой — в начале июля досрочно забил Лукаса Маттиссе.

Напомним, в начале года Пакмен разошелся с Роучем после 16 лет сотрудничества и сделал главным тренером давнего приятеля Бубоя Фернандеса.

"Разговаривал с Мэнни. Сказал, что он хорошо выглядел (в бою с Маттиссе). Думаю, однако, что его соперник решил рано "спаковаться", так как не выдерживал прессинга", — сказал коуч BoxingScene и добавил, что у него с Мэнни было несколько разговоров насчёт совместной работы в будущем.

"Сейчас я очень занят с ребятами вроде Альберто Мачадо. Правда, я счастлив, что 16 лет был рядом с Мэнни. Ему 39 лет и, хотя у него по-прежнему есть скорость и мощь, годы берут своё. Реванш с Хорном будет хорошим вариантом закончить карьеру. Я бы не хотел, чтобы Мэнни дрался с Василием Ломаченко или Теренсом Кроуфордом; это не те соперники, которые ему (сейчас) нужны", — отметил коуч.