Надежда СКАРДИНО: "Никто рядом не знал, что я скажу"

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино рассказала о своем решении завершить карьеру.

«Ко мне такое решение пришло накануне Международного олимпийского дня, который отмечают 2 июня.

Надежда Скардино. Фото: sport.tut.by

Будучи на приуроченных к этому дню мероприятиях в Минске, понимала, что вопрос о том, продолжу ли выступать, обязательно зададут и что я не смогу ответить: «Все еще думаю». Чувствовала, что пришла пора сказать.

То, как это произошло - в прямом эфире «Беларусь 1», было эмоциональным порывом и стало где-то неожиданностью для меня. Было сложно самой себе признаться в том, что настало время завязать с профессиональным спортом , а тут - прямой эфир. Никто рядом не знал, что я скажу.

- Александр Лукашенко не хотел, чтобы вы и Домрачева уходили, а вы будто сказали президенту страны нет. Воспринимаете ли вы свой поступок таким образом?

- Думаю, он говорил как человек, который любит биатлон, радеет за нас. Он хочет, чтобы наш биатлон оставался на высоком уровне. Уверена, что так и будет. А слова президента ничем не отличались от того, что я слышала от своего ближнего окружения. Может, один или два человека сказали: «Конечно, Надя, уходи!» Но бы не смогла собраться на еще один год в профессиональном спорте.

Мой бывший тренер Кротов как мужчина по-другому смотрел на ситуацию. «Подумаешь, еще один год в спорте! Почему ты не можешь отбегать?» - удивляется. «Я уже немолодая», - отвечаю. «Так тебе всего 33 года!» - парирует он. Для мужчины это, может быть, и не возраст, а для женщины…

Наверное, поэтому все мы, женщины, любим слова-комплименты о том, что нам все еще 18 лет. Взглянув на свое будущее глазами женщины, а не спортсменки, для меня все стало очевидно. Хочется стать мамой, женой. Кротов меня понял.

- Причиной для завершения карьеры вы называете желание создать семью, но вместе с тем были другие, как вы говорили, «сложности». Какие?

- Много признаков указывало на то, что для меня лучше будет завершить карьеру. В какой-то момент я поняла, что должна позаботиться о себе. Ведь мотивацию для продолжения выступлений видела не столько в каких-то достижениях, сколько в желании быть вместе с командой, с которой пережила много приятных моментов и тяжелые времена».