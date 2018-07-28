Иоанн Роганов: новый чемпионат УХЛ обещает быть интересным

Защитник "Кременчука" пообщался с клубной пресс-службой и рассказал о том, как проходят сборы у кременчугского клуба, а также поделился своим мнением касательно будущего сезона Украинской хоккейной лиги:

– Как себя чувствуете сейчас?

– Все хорошо, готовлюсь к сезону во всеоружии.

– Как проходит первый сбор "Кременчука" в новом сезоне?

– Будем стараться к старту сезона набрать хорошую форму, ведь судя по информации, соперники собирают неплохие составы и новый чемпионат УХЛ обещает быть интересным. Первые тренировки после отпуска всегда проходят тяжело, но я не сидел сложа руки и сам готовился в межсезонье. Сейчас работаем "на земле" и хочется быстрее выйти заниматься на лед.

– Какая атмосфера в команде сейчас, ведь приехали новые хоккеисты из разных стран мира?

– По новичкам видно, по их подходу ко всему, что это профессиональные хоккеисты. Рад, что они все добрые и отзывчивые, и у нас сейчас очень хороший микроклимат в команде.

– Где смотрели финал УХЛ прошлого сезона?

– В кругу семьи по телевизору – с родителями и сестрой. Отец к финалу с "Донбассом" купил телевизор с огромным экраном. Очень переживал за ребят, и что не могу им ничем помочь… Жаль, что не получилось забросить первую шайбу в прошлом сезоне. Надеюсь, что в этом чемпионате отрою счет забитым голам в УХЛ.