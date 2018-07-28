Олег Бойчишин: хотим доказать, что в первом туре это была ошибка. Футбол

После поражения от "Александрии" (0:2) в первом туре Украинской Премьер-Лиги тренер и игроки львовских "Карпат" полны решимости реабилитироваться за неудачу. Соперником львовского клуба станет одесский "Черноморец", который на старте добыл три очка в поединке с донецким "Олимпиком".

Олег Бойчишин, тренер "Карпат":

- Прежде всего, что не понравилось в прошлой игре, тот темп, в котором мы играли. Он был удобен для того, чтобы обороняться. Также был высокий процент проигранных единоборств. И третье: нам не хватило концентрации в решающие моменты матча. Я вижу ребята полны желанием реабилитироваться перед болельщиками. Мы хотим доказать, что в первом туре это была ошибка. Мы все проанализировали и понимаем это.

Максим Кучинский, вратарь "Карпат":

- Нужно побыстрее забывать первую неудачную игру в чемпионате и в хорошем настроении готовиться к "Черноморцу". Это был только первый тур. Пусть первый блин был комом.

Марьян Швед, полузащитник "Карпат":

- Нужно отдать все силы на футбольном поле. Атаковать всеми силами. Мы играем дома и должны добыть победу. Надеюсь, что не наступим на те же грабли, что в матче с "Александрией".


Terrikon со ссылкой на footballua.tv


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Усик собрался в КрымУсик собрался в Крым
В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. ФутболВ чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
Клозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекордКлозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекорд
Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018
Американский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцевАмериканский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев
Блок рекламы


Похожие новости
Свен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. ФутболСвен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. Футбол
Сергей Воронин: с Динамо будем играть только на победу. ФутболСергей Воронин: с Динамо будем играть только на победу. Футбол
КПР заплатит штраф в 42 миллиона фунтов. ФутболКПР заплатит штраф в 42 миллиона фунтов. Футбол
Спарта уволила тренера в день его рождения после провала в Сербии. ФутболСпарта уволила тренера в день его рождения после провала в Сербии. Футбол
Фанаты брестского "Динамо" потребовали вернуть в клуб Милевского. ФутболФанаты брестского "Динамо" потребовали вернуть в клуб Милевского. Футбол
Украина завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по футболу U19Украина завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по футболу U19
КДК ФФУ вынес решение относительно участия Исмаили в матче против "Динамо". ФутболКДК ФФУ вынес решение относительно участия Исмаили в матче против "Динамо". Футбол
В Испании обещают впаять Роналду тюремный срок. ФутболВ Испании обещают впаять Роналду тюремный срок. Футбол
Чемпионы Англии приняли предложение новичка АПЛ по Зинченко – СМИ. ФутболЧемпионы Англии приняли предложение новичка АПЛ по Зинченко – СМИ. Футбол
Апелляция бывшего генсека ФИФА отклонена. ФутболАпелляция бывшего генсека ФИФА отклонена. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости