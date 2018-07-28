Олег Бойчишин: хотим доказать, что в первом туре это была ошибка. Футбол

После поражения от "Александрии" (0:2) в первом туре Украинской Премьер-Лиги тренер и игроки львовских "Карпат" полны решимости реабилитироваться за неудачу. Соперником львовского клуба станет одесский "Черноморец", который на старте добыл три очка в поединке с донецким "Олимпиком".

Олег Бойчишин, тренер "Карпат":

- Прежде всего, что не понравилось в прошлой игре, тот темп, в котором мы играли. Он был удобен для того, чтобы обороняться. Также был высокий процент проигранных единоборств. И третье: нам не хватило концентрации в решающие моменты матча. Я вижу ребята полны желанием реабилитироваться перед болельщиками. Мы хотим доказать, что в первом туре это была ошибка. Мы все проанализировали и понимаем это.

Максим Кучинский, вратарь "Карпат":

- Нужно побыстрее забывать первую неудачную игру в чемпионате и в хорошем настроении готовиться к "Черноморцу". Это был только первый тур. Пусть первый блин был комом.

Марьян Швед, полузащитник "Карпат":

- Нужно отдать все силы на футбольном поле. Атаковать всеми силами. Мы играем дома и должны добыть победу. Надеюсь, что не наступим на те же грабли, что в матче с "Александрией".