Свен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. Футбол

Предпосылки для футбольного праздника на "Хард Рок Стэдиум", который состоится в Майами, наилучшие, отмечает пресс-служба "Баварии". В лице "Манчестер Сити" мюнхенцев ждет еще одна хорошая проверка. "Это классный клуб с классными футболистами в составе", - высказался Нико Ковач на предматчевой пресс-конференции.

Этот факт сам по себе является отличной причиной ждать матч с большим предвкушением. Этот матч является особенным еще и потому, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола еще недавно в течение трех лет руководил Рекордмайстером. "Я в предвкушении встречи с тренером, с которым мы были очень успешны. В "Баварии" по-прежнему остается несколько процентов Гвардиолы", - говорит Свен Ульрайх.

Несколько процентов Пепа осталось и в Нико Коваче, который в январе 2016 года c целью обучения посещал тренировки "Баварии". "Для меня было честью и удовольствием побывать в Катаре на тренировочном сборе "Баварии". Гвардиола - лучший тренер мира", - вспоминает Ковач. Теперь Ковач хочу показать своему наставнику, чему он научился за эти два года и поэтому ставит на матч большие цели.


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