Аренда Игуаина обойдется Милану в 15 миллионов евро

Руководство "красно-черных" договорились об аренде нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, уверяют итальянские источники. При этом годовое соглашение с туринским клубом будет стоить "Милану" порядка 15 миллионов евро, после чего клуб будет обязан выкупить трансфер 30-летнего форварда.

Сам Игуаин никак не хочет терять зарплату, которая составляет 7,5 миллиона евро в год, однако "Милан" пока не готов столько ему платить. Стороны планируют прийти к компромиссу в ближайшее время.

Напомним, что аргентинец перешел в "Ювентус" в 2016 году из "Наполи" за 90 миллионов евро. За два сезона в составе "Старой синьоры" Гонсало сыграл 105 матчей во всех турнирах и 55 раз поразил ворота соперников "Ювентуса".