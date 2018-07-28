НБА: Атланта согласовала контракт с Винсом Картером

Атакующий защитник Винс Картер продолжит карьеру в составе "Хоукс" из Атланты. Об этом сообщают заокеанские источники.

Срок контракта 41-летнего ветерана, который находился в статусе свободного агента, будет рассчитан на один сезон. Зарплата Картера составит 2,4 миллиона долларов. При этом Винс будет выступать в роли "дядьки" для многочисленных молодых игроков команды.

"Атланта" станет уже восьмым клубом в карьере Картера, который проведет в НБА свой 21-й сезон (прошлый он отыграл, напомним, за "Сакраменто"). Атакующий защитник - самый возрастной действующий баскетболист в лиге. Помимо него, в НБА остался еще один игрок, который был выбран на драфте 1998 года - это немец Дирк Новицки, но он на год младше своего коллеги.


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