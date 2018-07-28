Дармиан ищет варианты продолжения карьеры

Итальянский защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан настаивает на своем желании покинуть стан "красных дьяволов", о чем сообщают британские таблоиды.

По мнению самого 28-летнего игрока, в прошлом сезоне он получал слишком мало игровой практики и будущем эта ситуация вряд ли изменится. При этом он отрицает конфликт с рулевым команды.

Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не против того, чтобы Дармиан покинул состав манкунианцев. Но это, по мнению португальского специалиста, станет возможным, только если клуб получит достойное предложение. Итальянская пресса сообщала, что в услугах игрока сборной Италии заинтересованы сразу три клуба Серии А - "Интер", "Ювентус" и "Наполи".


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