Луис Ортис: я - технарь, а Уайлдер - моя полная противоположность

Экс-претендент, кубинский супертяж Луис Ортис (28-1, 24 КО) перед боем с румыном Разваном Кожану (16-3, 9 КО) пообщался с корреспондентом FightHub, в беседе с которым вспомнил о поражении от чемпиона WBC американца Дионтея Уайлдера (40-0, 39 КО). Кубинец утверждает, что в следующий раз не допустит тех же ошибок.

— Многие до сих пор вспоминают отличный поединок между вами и Уайлдером. Как вы провели время после боя и как вы смогли перезарядиться?
— Я отдыхал всего неделю и вернулся в зал. Отдыхать больше не имеет смысла. Я живу в зале. У меня в сердце нож и я хочу реванш с Уайлдером, потому что тогда победил не лучший боксёр.

— Говоря о том поединке, многие комментируют так: "Ты отпустил его! Всё было в твоих руках! Ты не додавил его, когда была возможность". Сожалеете ли вы, что не были более агрессивным в тот момент для того, чтобы нокаутировать Уайлдера?
— Я — технарь, а Дионтэй — моя полная противоположность. Удар Уайлдера прилетел из ниоткуда. Что было, то было. Я не сожалею об этом. В конце концов, я хочу реванш, который заслужил. Уайлдер избегает меня, а я хочу, чтобы лучший дрался с лучшим. Я никого не избегаю.

— Какой самый большой урок вы извлекли из поединка с Уайлдером?
— Я понял, что нужно больше тренироваться, бить больше и сильнее. Я устал, побывал в нокдауне, но это была остановка боя, а не брутальный нокаут.


Terrikon со ссылкой на vringe.com


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