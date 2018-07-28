НХЛ: Вашингтон продлил контракт с Уилсоном

"Столичные" подписали новое соглашение с канадским нападающим Томом Уилсоном, о чем сообщает клубная пресс-служба.

Контракт рассчитан на шесть лет, а зарплата 24-летнего форварда составит 5,17 миллиона долларов в год. Предыдущий контракт Уилсона истек по окончании прошлого сезона. "Том - уникальный игрок: в 24 года он уже обладает впечатляющим опытомт", - говорится, в частности, в сообщении.

Канадский нападающий был выбран "Кэпиталз" под 16-м номером драфта-2012. В 391 матче он набрал 104 (35+69) очка и заработал 806 штрафных минут. В 62 играх плей-офф в составе "Кэпиталз" на его счету 20 (8+12) баллов.

В прошлом сезоне нападающий вместе с "Вашингтоном" завоевал первый в истории команды Кубок Стэнли. Новый сезон НХЛ стартует 3 октября.




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