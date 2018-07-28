Виталий Кличко: Усик не дал Гассиеву ни одного шанса

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе, который проходил в Москве.

"Он (Усик) поехал в Москву, выиграл и заставил в центре Москвы прозвучать победный гимн Украины и подняться победный флаг Украины. Это - сухой остаток; все остальное, все спекуляции - от лукавого", — сказал Кличко в эфире Радио НВ.

Как бывший профессиональный боксер он добавил, что Александр Усик "очень грамотно подошел к этому поединку".

"Самый большой соперник в любом из боев - не твой соперник, а ты сам, насколько ты психологически справишься с давлением. Не будем забывать, что он поехал в не очень дружественную обстановку, и практически весь зал болел против Усика. Усик психологически подошел к этому поединку на 100%, сделал грамотный поединок, использовал длину рук и колоссально красивую работу ног, не дал Гассиеву (соперник Усика в прошедшем поединке) ни одного шанса использовать его сильные стороны", - прокомментировал Кличко.


Terrikon со ссылкой на НВ


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