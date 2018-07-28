Гола Яремчука не хватило Генту для ничьи

В стартовом матче чемпионата Бельгии "Стандард" под руководством нового тренера Мишеля Прюдомма обыграл на своем поле "Гент" со счетом 3:2. Поединок в Льеже получился жарким во всех смыслах этого слова. Жаркая погода и пять забитых мячей, а героем встречи стал капитан хозяев Поль-Жозе Мпоку, который стал автором голевого паса и реализованного пенальти. Таким образом, "Стандард" немного скрасил огорчение от поражения в Суперкубке Бельгии от "Брюгге" (1:2) в минувшие выходные.

Отметим, что один из двух мячей "Гента" забил украинский нападающий Роман Яремчук, сравняв счет в компенсированное к первому тайму время. Однако во второй половине хозяева склонили "чашу весов" матча в свою пользу. Яремчук был заменен на 79-й минуте, а всю игру у гостей отыграл новобранец, экс-защитник "Карпат" и "Лудогорца" Игорь Пластун.

2018-19, Чемпионат Бельгии

Игровой день : 2018-07-27

"Стандард" - "Гент" 3:2 (0:0)
Голы: Мусса Дженопо, 10 (1-0), Роман Яремчук, 45+2 (1-1), Пол-Жозе Мпоку, 59, с пенальти (2-1), Рено Эмонд, 78 (3-1), Сталлоне Лимбомбе, 82 (3-2)




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