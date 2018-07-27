КДК ФФУ вынес решение относительно участия Исмаили в матче против "Динамо". Футбол

В 3-м туре УПЛ "Шахтер" играет с "Динамо"

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины (КДК ФФУ), по итогам которого защитник "Шахтера" Исмаили получил двухматчевую дисквалификацию.

Таким образом, с учетом того, что бразильский легионер чемпионов Украины один поединок уже пропустил – стартовую встречу национального первенства с "Десной" – он сможет сыграть во "всеукраинском дерби" в рамках 3-го тура Украинской Премьер-лиги против "Динамо".

Напомним, на 90+5 минуте поединка за Суперкубок Украины между игроками "Динамо" и "Шахтера" возникла конфликтная ситуация, в которой бразилец толкнул защитника киевлян Никиту Бурду, за что и был удален с поля.